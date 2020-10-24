«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.



Ставка: ничья за 3.85.

«В чемпионате Испании оба гранда особо не блещут. У клубов игровые проблемы. Есть вопросы и с реализацией тренерских идей.



Обе команды в последних турах умудрились проиграть. Мадридцы уступили достаточно слабому «Кадису», а «Барселона» — «Хетафе». Причем оба гранда потерпели поражение со счетом 0:1.



Затем у них был старт в групповом этапе Лиги чемпионов. Здесь клубы сыграли абсолютно по-разному. Если «Барселона» разнесла «Ференцварош» со счетом 5:1, то «Реал» у себя дома проиграл «Шахтеру», у которого еще совсем недавно было много потерь из-за коронавируса.



Вообще, последние две недели были насыщенные у игроков: возвращение из сборных, игры в чемпионате и старт в Лиге чемпионов. Не уверен, что все успеют, как надо, подготовиться к этой встрече, учитывая график.



Отталкиваясь от всего этого, не думаю, что нас ждет зрелищный матч. Скорее всего, команды не будут сломя голову бежать вперед. На то, чтобы делать это весь матч, у них банально может не хватить сил.



Мне не хотелось бы, чтобы «Реал» терял очки в этой встрече. Но все-таки интуиция и впечатление от выступлений обеих команд подсказывают мне, что будет ничья. На нее и предлагаю поставить за 3.85».