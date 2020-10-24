Хабиб — Гейджи: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 254 в ОАЭ

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Гэтжи за 3.98.

«Жаркий-жаркий бой Хабиба и Джастина получится тяжелым для Нурмагомедова, ну а для Гейджи и подавно. Как я и говорил в своем последнем интервью, Хабиб как никогда близок к первому поражению в карьере. Сегодня разложу все по полочкам.



На этот раз будет все неоднозначно, потому как у американца есть оружие, которым он может противостоять непобежденному бойцу.

Боевой характер и умение защищаться от тейкдаунов — это про него. Думаю, он самый неудобный соперник для Хабиба за всю карьеру. Не знаю, насколько сейчас готов биться Нурмагомедов. Потеря отца не могла не отразиться на его психологии. Непонятно, как он готовился к этой встрече, кто его «гонял» и тренировал вместо Абдулманапа. Гейджи же готовился в привычном для себя темпе и набирал форму.



Даже может быть такое, что Хабиб недооценит Гейджи, ведь до этого он всегда всех побеждал в одинаковом стиле и не выдумывал ничего нового. Но вырваться из контроля в партере и подняться на ноги, на мой взгляд, американец может. Да и раньше еще никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зеленый», и он даже от одного хорошего удара может поплыть.



Конечно, буду болеть за Хабиба и держать за него кулаки. Но если рассуждать объективно, то вижу хорошие шансы у Гейджи в этом поединке. Еще раз повторюсь, что это самый сложный оппонент для Хабиба. И он подобрался к нему в самое неподходящее время, когда в моральном плане Нурмагомедову очень тяжело.



В общем, мой прогноз — победа Джастина Гейджи за коэффициент 3.98".