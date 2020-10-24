«Барселона» — «Реал»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
24 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.63.
Ставки на пенальти принимаются за 2.70, на удаление — за 3.40, а на гол в первые 15 минут — за 3.00.
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