«Краснодар» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
24 октября «Краснодар» примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех красно-белых оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз: Кокорин и Тедеско готовы скинуть «Зенит» с первого места
Накануне матчей со «Спартаком» и «Челси» у «Краснодара» серьёзные кадровые потери.
- 24 октября 2020
-
08:15
-
08:05
-
08:00
-
07:45
-
07:35
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 23 октября 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент