«Краснодар» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ, на каком канале покажут

24 октября «Краснодар» примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало матча— в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех красно-белых оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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