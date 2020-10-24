«Динамо» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 12-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Сочи».
Ставка: ИТМ 1 гола «Сочи» за 1.50.
«Первый матч Сандро Шварца переехал на неделю из-за того, что немец не успел получить рабочую визу к матчу против ЦСКА. «Армейцам» динамовцы в итоге бездарно слили, но теперь будут стараться проявить себя на глазах у нового босса. Убеждён, что предельно замотивированное «Динамо» не проиграет в первом матче Шварца (брал бы 1Х или Ф1 (0) в экспресс, но на чистую победу ставить рискованно, на мой взгляд).
Дополнительный бонус для хозяев — отсутствие из-за травмы главного игрока «Сочи» Нобоа, который много забивает сам и прекрасно подаёт стандарты. Его вклад в атакующую игру сочинцев колоссален. Понятно, что Владимир Федотов не позволит команде развалиться без плеймейкера, но свою роль потеря Нобоа точно сыграет. Возможно, сочинцы и сумеют отличиться, но вряд ли забьют больше одного.
Интересный факт. В последних матчах и «Динамо», и «Сочи» регулярно играют ставки ТБ 4,5 жёлтой карточки и ТБ 10,5 углового".
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