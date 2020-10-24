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«МЮ» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата Англии

«МЮ» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «МЮ» — «Челси».

Ставка: владение «Челси» больше 50.5 процентов за 1.90.

«МЮ» одержал хорошую победу в Париже, в очередной раз в гостях обыграв «ПСЖ». Думаю, что на этот раз Сульшер наконец-то сделает правильные выводы и поймёт, за счёт чего с этим подбором футболистов можно добиваться и как добиваться успеха. Если в двух словах, то это игра без мяча.

Две последние домашние игры, в которых «Юнайтед» пытался что-то соображать, закончились с общим счетом 2:9: 1:6 — с «Тоттенхэмом», 1:3 — с «Кристал Пэлас». Имея в распоряжении быстрых атакующих игроков и не имея возможности грамотно отбирать мяч после потерь и атак большими силами, самое эффективное — это играть вторым номером. Мне кажется, что Сульшер должен это уяснить. Понятно, что это «Манчестер Юнайтед», что надо играть в атаку и от себя, но, во-первых, сейчас нет болельщиков на стадионе, которые могли бы выражать недовольство, если команда не слишком много находится на половине соперника. Во-вторых, главное — это результат, и с этим никто спорить не будет.

У «Челси» пока нет никакого игрового почерка у команды. Лэмпард до сих пор разбирается со всем богатством, доставшимся ему. Скорее всего, команда будет действовать от себя, с креном в сторону атаки. Думаю, что эта история будет про атаку. Если говорить об этом матче, то самое оптимальное здесь — это поставить на владение «Челси» больше 50.5 процентов за коэффициент 1.90.

В исходы я бы, честно говоря, не лез — там может быть всё что угодно, все три варианта. Если «Челси» забьёт быстрый гол, то «МЮ» будет стараться играть активно, а если не забьёт, то всё очень сложно предугадать. Проще сказать, как игра будет развиваться в тактическом плане.

Ещё одна статистическая ставочка — на фолы. Думаю, что здесь их будет больше 24.5. На эту ставку стоит обратить внимание. Обе команды не слишком хороши в отборе мяча. В переходных фазах обе эти команды теряют мячи и совершают тактические фолы. В большинстве игр «МЮ» фолит больше, чем соперник, если не встречается со слабыми командами наподобие «Брайтона». Там судьи по понятным причинам свистят чаще, когда этот касается игроков «Юнайтед».

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