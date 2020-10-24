Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Барселоны» за 1.83.

«Вероятно, в среду каждый гол донецкого «Шахтера» отдавался скрежетом в душе болельщиков мадридского «Реала». Испанская команда подошла с полной безответственностью к матчу против ослабленного состава оппонентов, за что и расплатилась поражением. То же самое уж точно нельзя сказать про нынешнего соперника в виде «Барселоны», которая раздавила венгерский «Ференцварош» — 5:1.

Можно предположить, что сливочные настолько мысленно находились в будущем Эль-Классико, что решили не напрягать себя в первом туре Лиги чемпионов, но я бы считал такое предположение ошибочным. Если мы посмотрим на последние игры подопечных Зинедина Зидана, то обнаружим явное отсутствие изобретательности в атаке. Чемпионы прошлого сезона с трудом обыграли «Бетис», «Вальядолид», «Леванте», а «Кадису» и вовсе уступили.

Каталонцы под руководством Рональда Кумана набирают обороты. Эпизодически уже можно наблюдать нотки той самой сборной Нидерландов, чью игру этот тренер здорово отреставрировал в недавнем прошлом. В будущем поединке с «Реалом» сине-гранатовые обозначены фаворитом в букмекерской линии, и с этим я полностью согласен. Хозяева интереснее двигаются на поле, придумывают более оригинальные ходы, да и психология у них сейчас в полном порядке. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов «Барселоны».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020