«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Барселоны» за 1.83.

«Вероятно, в среду каждый гол донецкого «Шахтера» отдавался скрежетом в душе болельщиков мадридского «Реала». Испанская команда подошла с полной безответственностью к матчу против ослабленного состава оппонентов, за что и расплатилась поражением. То же самое уж точно нельзя сказать про нынешнего соперника в виде «Барселоны», которая раздавила венгерский «Ференцварош» — 5:1.



Можно предположить, что сливочные настолько мысленно находились в будущем Эль-Классико, что решили не напрягать себя в первом туре Лиги чемпионов, но я бы считал такое предположение ошибочным. Если мы посмотрим на последние игры подопечных Зинедина Зидана, то обнаружим явное отсутствие изобретательности в атаке. Чемпионы прошлого сезона с трудом обыграли «Бетис», «Вальядолид», «Леванте», а «Кадису» и вовсе уступили.



Каталонцы под руководством Рональда Кумана набирают обороты. Эпизодически уже можно наблюдать нотки той самой сборной Нидерландов, чью игру этот тренер здорово отреставрировал в недавнем прошлом. В будущем поединке с «Реалом» сине-гранатовые обозначены фаворитом в букмекерской линии, и с этим я полностью согласен. Хозяева интереснее двигаются на поле, придумывают более оригинальные ходы, да и психология у них сейчас в полном порядке. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов «Барселоны».