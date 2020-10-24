«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Герта».

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.16, ИТБ 3.5 гола «Лейпцига» за 4.10.

«РБ Лейпциг» против «Герты» — это матч команды, которая впервые в своей истории готовится стать чемпионом. Начало сезона у «Лейпцига» получается чемпионским, как и Лига чемпионов. А у «Герты» несмотря на хорошие возможности большое количество денег и подбор игроков для нынешнего сезона, все началось с поражения от «Айнтрахта» в Кубке Германии и в Бундеслиге все очень неровно. В этом смысле «Лейпциг» — это образец стабильности, а «Герта» пока только на пути к идеальной форме и игре, поэтому ее трясет.



Вот «Лейпциг» как раз не трясет. В матчах против команд, которые уступают «Лейпцигу» в классе, обычно команда берет свое. В великолепной форме находится Анхелиньо, который сделал дубль в матче Лиги чемпионов. Отлично выглядит Марсель Забицер. Открывается с новой стороны Кевин Кампль, опорный полузащитник. Все это приправлено великолепной результативностью «Лейпцига» и в этом матче будет тоже самое.



Я предлагаю два варианта, которые, как мне кажется, зайдут. Первый — победа «Лейпцига» с форой (-1.5). Можно взять и (-2), но очень вероятно, что будет какой-то расход. Мне кажется, что победа с форой (-1.5) — это такой железобетонный вариант с достойным коэффициентом. Он может пройти, потому что «Лейпциг» дома — это команда, которая никого не щадит.



Второй вариант, который мне кажется, очень важен. Это вариант, при котором «Лейпциг», увлекшись своей игрой, продолжит в том же духе во втором тайме. Думаю, что «Лейпциг» забьет четыре или более гола. Я не знаю, сколько забьет «Герта», может быть и с этой командой что-то случится. Там есть форварды, которые могут создать проблемы и забить в любом из таймов.



Но, «Лейпциг» точно может сыграть результативно. Оборона «Герты» может это позволить, поэтому четыре или более гола за приличный коэффициент больше 4. Много на это не ставьте, это не такой верный вариант. Вот мои два вариант — выбирайте любой из них".