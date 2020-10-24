«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Фулхэма» с нулевой форой за 1.95.
«Фулхэм» набрал всего лишь первое очко в сезон в матче прошлого тура с «Шеффилд Юнайтед», и выглядел явно лучше, чем до этого. Контролировал ход встречи и в целом выглядел уверенно на фоне более опытного соперника.
«Пэлас» же после гостевой победы над «МЮ» уже в трех играх выглядит очень посредственно. За три матча (поражение от «Эвертона» и «Челси» и ничья с «Брайтоном») они смогли нанести всего два (!) удара в створ ворот. Собственно, один только этот факт уже говорит о многом. В прошлом матче, например, «Брайтон» нанес 20 ударов, а «Пэлас» — 1, но игра закончилась вничью — 1-1.
Я думаю, матч здесь пройдет под диктовку хозяев. Они и мячом больше будут владеть, и угрожать воротам чаще. Возможно, конечно, желание наконец победить будет слишком большим, а атаковать чересчур большими силами может оказаться чреватым. Даже против «орлов», которые разучились летать».
- 24 октября 2020
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