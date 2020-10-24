Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Фулхэма» с нулевой форой за 1.95.

«Фулхэм» набрал всего лишь первое очко в сезон в матче прошлого тура с «Шеффилд Юнайтед», и выглядел явно лучше, чем до этого. Контролировал ход встречи и в целом выглядел уверенно на фоне более опытного соперника.

«Пэлас» же после гостевой победы над «МЮ» уже в трех играх выглядит очень посредственно. За три матча (поражение от «Эвертона» и «Челси» и ничья с «Брайтоном») они смогли нанести всего два (!) удара в створ ворот. Собственно, один только этот факт уже говорит о многом. В прошлом матче, например, «Брайтон» нанес 20 ударов, а «Пэлас» — 1, но игра закончилась вничью — 1-1.

Я думаю, матч здесь пройдет под диктовку хозяев. Они и мячом больше будут владеть, и угрожать воротам чаще. Возможно, конечно, желание наконец победить будет слишком большим, а атаковать чересчур большими силами может оказаться чреватым. Даже против «орлов», которые разучились летать».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020