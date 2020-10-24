«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.92.
«Один из лидеров РПЛ «Зенит» будет принимать казанский «Рубин». Не знаю, случайно так получилось или нет, но в прошлом туре у «Рубина» висевшие на жёлтых карточках игроки получили их. Абильдгор и Макаров с «Зенитом» не сыграют.
У «Зенита» наверняка будет ротация. Впереди сложный матч против дортмундской «Боруссии». Мыслями «Зенит», скорее всего, в еврокубковом матче. Надо постараться реабилитироваться. В чемпионате дело неплохо складываются.
«Рубин» умеет на большие команды настраиваться. Наверное, всё-таки результат матча в Краснодаре в прошлом туре до конца справедливым назвать нельзя. «Рубин» в первом тайме смотрелся весьма неплохо.
В первые таймы «Зенит» тяжело входит, он раскачивается. Может быть, с «Сочи» попроще было. Но там соперник слишком открыто решил сыграть. Сомневаюсь, что Слуцкий полезет в такой открытый бой. «Рубин» будет искать шансы в контригре. Так что в первом тайме будет раскачка. А во втором, может быть, придётся «Зениту» прибавлять или же «Рубину» надо будет отыгрываться.
Попробую взять вариант «второй тайм результативнее первого» за 1.92. Мне кажется, основные результативные события должны произойти во втором тайме».
- 24 октября 2020
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