«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ 24.10.2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

«Краснодар» будет принимать «Спартак», центральная игра тура, самая интересная. «Спартак» уступил в Кубке России «Енисею» 0:1, даже ничего не реализовали, хотя в атаке были Понсе и Кокорин. Во втором тайме ещё и пропустили. Но дальше в Кубке России «Спартак» всё-таки прошёл.



Мозес пока адаптируется. Есть серьёзные проблемы у спартаковцев именно по игре. Если бы «Химки» не были столь расточительны в первом тайме предыдущей игры и сыграли бы организованнее во второй половине, то могли бы очки отобрать у «Спартака». Пока, вопреки качеству игры, «Спартак» идёт в лидерах. Но кто-то должен «Спартак» притормозить.



«Краснодар» неплохо смотрится. Была победа над «Рубином» с тремя забитыми мячами. С кадровым дефицитом не уступили «Ренну» на выезде в дебютном матче в Лиге чемпионов. Впереди матч с «Челси». Не исключено, что мыслями «Краснодар» уже где-то там — в домашней игре в Лиге чемпионов. Но «Спартак» — это всегда хороший раздражитель. И «Краснодар» в последнее время неплохо играет против «Спартака» — что дома, что на выезде. Потери есть — Мартынович, Классон, Вандерсон, Кабелла на карантине сидит. Возможно, не будет ещё и Олссона. Атака страдает. Ионов только будет искать себя в новой команде, Шапи не в порядке. Выпускать кого-то из молодых — рискованно. У «Спартак» будут отсутствовать Понсе и Соболев.



В открытую, думаю, команды точно действовать не будут. Соответственно вряд ли увидим большое число мячей. «Краснодар» дома играет с преимуществом. Поэтому выберу ставку — «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85".