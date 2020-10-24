Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи: прогноз Генри Сехудо на бой 24 октября

Известный боец Генри Сехудо дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи на UFC 254.

Ставка: победа Гейджи за 4.10

«Джастин обладает необходимым стилем для победы над Хабибом. Но и Хабиб обладает нужным стилем для победы над Гейджи. Поэтому здесь все будет зависеть от того, кто будет работать вторым номером. Если Гэйджи не сможет заставить Хабиба отойти от своего плана, тогда у того возникнут.

Учитывая, как Джастин пробивает лоукики, ему может хватить всего пары ударов. Ну а что касается Хабиба, этот парень — воин. Пускай он не лучший ударник, но он способен переработать тебе в борьбе к чертовой матери! Но главное в нём, — это его дух соперничества. Как спортсмен он лучше, чем как боец. Прямо как я".