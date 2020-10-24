Хабиб — Гейджи: прогноз Энтони Джонсона на бой UFC 254 в Абу-Даби
Известный боец Энтони Джонсон дал прогноз на бой UFC 254 Хабиб — Гейджи, который состоится 24 октября.
Ставка: победа Хабиба за 1.32.
«Уж если кто и способен побить Хабиба, то это Гейджи. Его стиль — это чистейшее безумие. Он — отмороженный. Хабиб, конечно, тоже псих, но по-другому. Оба парня в числе моих любимых бойцов. Я не могу сомневаться в Хабибе. Это безусловный мастер своего дела. Я не думаю, что кто-либо побьёт его. Но если уж кто и способен на это, то думаю, что это Гэтжи».
Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гейджи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.32. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гейджи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).
Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника
У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.
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