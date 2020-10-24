Хабиб — Гэтжи, UFC 254: прогноз легенды ММА Ренцо Грейси на бой 24 октября 2020 года

Легенда MMA 1990-х Ренцо Грейси дал прогноз на бой UFC 254 Хабиб — Гэтжи.
Ставка: победа Хабиба за 1.32.
«Бой должен быть очень интересным. Хабиб — настоящий трудяга, не видел, чтобы кто-то тренировался усерднее него. Кроме того, он очень религиозный парень, мусульманин. И это накладывает отпечаток — не пьет, делает все как написано. Это замечательный и мужественный человек. Любит драться, тренируется, так что Гэтжи предстоит тяжелый бой.
Ему следует быть осторожным, потому что, если Хабиб добирается до тебя — он тебя истязает, пока ты не выдохнешься. В этом бою Гэтжи уже не сможет драться так же безрассудно как обычно. У Хабиба есть невероятная способность прорывать себе дорогу к победе. Очень трудно сопротивляться тому, как он следует плану на бой".
- 24 октября 2020
-
19:02
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10