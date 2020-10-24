«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 12-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.60.
«Краснодар» неплохо стартовал в Лиге чемпионов, где сумел вырвать ничью с лидеров Франции – «Ренном». После 11 туров текущего первенства Премьер-Лиги «быки» одержали пять викторий и три раза разошлись миром.
«Спартак» вместе с «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу турнира, при этом не играет в еврокубках, что может положительно повлиять на физическую готовность команды, у которой будут намного меньше турнирные нагрузки.
За 11 матчей красно-белые одержали семь викторий и три раза завершали поединки миром. Такой результат принёс «народной команде» 24 балла, как и у первого «Зенита». Подопечные Доменико Тедеско уступили в кубковом матче «Енисею», но на эту игру коуч выпустил смешанный состав.
В последний раз московский клуб выигрывал в очных матчах с лета 2018 года, при этом две последние дуэли выигрывали южане. У гостей не сыграют Максим Глушенков и Александр Соболев, у хозяев Кабелла, Петров и Марков с коронавирусом, да и не стоит ждать Ари, Мартыновича и Классона.
Я считаю, что всё-таки у гостей есть преимущество исключительно в плане физической усталости, но никак в игровом плене. Столичный клуб по-прежнему лихорадит, что будет продолжаться до финиша сезона.
Скорее всего, игра пройдёт на встречных курсах. Лично я не отдал бы никому три очка. Предполагаю ничью, которая сегодня устроит всех, на что и сделаю ставку".
- 24 октября 2020
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