Александр Волков — Уолт Харрис: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 254

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Александр Волков — Уолт Харрис.



Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 2.40.

«Привет всем, друзья! Саша меня не любит, ну и ладно. Я бы его в любом случае выиграл, я об этом уже говорил. Он, конечно, хорош, и действует в октагоне нестандартно. Но слишком аккуратничать начал в последнее время. Если против Харди это сработало, то Блэйдс его превзошёл во всем.



Однако и Харрис не представляет никакой опасности, разве что удары сильные, да и всё. Все думают, что бой получится зрелищным и кто-то нокаутирует, но вряд ли. Саня опять будет боятся и не лезть на рожон, ну и американец после нокаута в прошлом поединке не будет форсировать события.



Честно, не знаю, в чью пользу эта встреча закончится, мне не особо интересно. Думаю, Волков выйдет и будет забирать в свою копилку раунд за раундом, играть на судей. По очкам, скорее всего, этот бой завершится. Ставлю на тотал больше 2.5 раунда».