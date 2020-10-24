«Динамо» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата России 24.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.95.

«Сочи» потерял стабильность, которая выгодно отличала подопечных Владимира Федотова на старте. В четырёх последних играх случилось два поражения, одна ничья и одна победа. К слову, в семи турах до этого клуб с юга страны ни разу не проиграл.



Поражения пришлись на выездные матчи против «Арсенала» (2:3) и «Зенита» (1:3). И если можно сказать, что в первом случае где-то не повезло, то во втором результат вполне закономерный. Первый тайм сочинцы провалили: просто ходили по полю и получили два мяча. А после перерыва спастись не получилось.



На неделе у «барсов» была игра в Кубке России с «Оренбургом». Владимир Федотов провёл ротацию, но всё равно сумел победить свой бывший клуб. Хотя пришлось ждать до послематчевой серии пенальти.



Биться в субботу с «Динамо» в Москве будет очень тяжело. Дело в том, что бело-голубые за шесть домашних игр в текущем сезоне пропустили один-единственный гол и потерпели одно поражение. Как нетрудно догадаться, случились эти события в одном и том же матче. А именно — с «Рубином» (0:1). И то нужно сделать скидку, что тогда почти целый тайм москвичи играли в меньшинстве.



Сейчас же у динамовцев новый тренер и практически нет проблем с составом. На наш взгляд, стоит проверить ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.95. У «Сочи» не будет Кристиана Нобоа. Лидер команды получил травму в матче с «Зенитом», а без него сочинцам будет ещё тяжелее. Всё же зависимость от стандартов и отличных передач полузащитника велика".