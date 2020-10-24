«Барселона» — «Реал»: дай точный прогноз на «эль класико» — получи 500 рублей!
Сегодня, 24 октября, «Барселона» встречается с «Реалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Начало — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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