«Фонбет» застрахует от безголевой ничьей в «эль класико»

24 октября «Барселона» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 7-го тура Ла Лиги. Перед «эль класико» оба гранда неожиданно проиграли в чемпионате: «Барселона» уступила «Хетафе» (0:1), «Реал» – «Кадису» (0:1). Впереди – встреча с принципиальным соперником и попытка реабилитироваться.



К «эль класико» «Фонбет» подготовил акцию – страховку от безголевой ничьей. Если команды сыграют вничью 0:0, «Фонбет» вернет все ставки на точный счет сделанные в пре-матче. Если ставка на точный счет была включена в экспресс, «Фонбет» также рассчитает ее с коэффициентом 1.00. Все ставки на точный счет 0:0 будут рассчитаны как выигрышные.



«Барселона» и «Реал» редко играют вничью 0:0 в очных встречах. Такой счет был зафиксирован всего в 1 из 10 последних матчей между сине-гранатовыми и «сливочными». Как правило, гранды Испании результативно играют между собой в чемпионате. Ставка на тотал больше 2,5 прошла в 6 из 10 последних очных встреч «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге.



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