«Локомотив» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 24 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ротор».

Ставка: победа «Локомотива» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Локомотив» энергозатратный матч провел в Австрии, но добился результата. А мало кто верил, честно говоря, в то, что в этой Лиге чемпионов «Локомотив» будет конкурентоспособным. Но уже набрали 1 очко, причем на выезде. Это хорошо. В чемпионате в последнее время «Локомотив» играл не очень броско, не очень ярко, но очки набирал исправно. Не всем нравится такая игра «Локомотива», но результат Николич дает.



Думаю, предстоящий матч ничем не будет отличаться от игр «Локомотива» с «Тамбовом» или «Уфой». Очень вероятен снова счет 1:0, наверное, самый любимый у «Локомотива» в этом сезоне. «Ротор» пока еще не побеждал в этом сезоне, занимает последнее место. Все плохо у команды. Состав достаточно разношерстный и не достаточно качественный. Тренерскому штабу не позавидуешь.



«Локомотив» должен, конечно, брать свое в такой встрече. Он просто гораздо сильнее по качеству игры и состава. Поставлю на победу через тотал меньше 3.5 мяча".