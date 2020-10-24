«МЮ» — «Челси»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 6-го тура чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на главный матч 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: тотал меньше 24.5 фолов за 1.87.

«Перед стартом шестого тура в АПЛ провели 48 встреч. В среднем за игру набиралось 23,56 фолов. Если брать статистику прошлого сезона, то там по итогам 380 встреч средний показатель нарушений правил составлял 21,46. Так что можно предположить, что со временем средние значения текущего сезона будут постепенно уменьшаться.



В любом случае, букмекерские аналитики выкатили планку тотала 24,5. Видимо, накинули пару-тройку фолов из-за того, что нас ожидает не рядовая встреча, а битва двух топовых команд. Однако мне такой подход кажется неверным.



Вновь я зацикливаюсь на индивидуальной статистике команд. А если быть точнее, то на показателях количества воздушных единоборств и отборов мяча. Анализ этих данных позволяет мне предположить, что в матче между «Манчестером Юнайтед» и «Челси» будет от 16 до 21 нарушений правил.



Осталось проверить, кто будет судить. На матч назначена бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Удивительно, но он является живым олицетворением понятия «среднестатистический судья АПЛ». Дело в том, что его показатели ничем не отличаются от средней статистики арбитров в чемпионате. Так что мой прогноз на количество фолов в диапазоне от 16 до 21 не меняется. Играем тотал меньше».