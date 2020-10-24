«Ман Юнайтед» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 6-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.42.

«Манчестер Юнайтед» пока плох. Возможно, он не совсем плох. Команда играет с удивительными перепадами: две победы – два поражения. У них только 15 место в турнирной таблице. Понятно, что команда свое наберет. Понятно, что в этом матче будет тяжело, поскольку не будет играть Антони Марсьяль, но есть Рэшфорд и товарищи. Они способны создать этому «Челси» немало проблем. У синих тоже сложностей хватает.



На мой взгляд, игра будет низовой. Это не самые большие, но верные деньги. Также я бы рассмотрел вариант «Манчестер Юнайтед» не проиграет», потому что «Челси» на выезде в последнее время очень плохо действует в обороне, хотя в атаке смотрится неплохо. Также у «Юнайтед» есть соперники-раздражители, матчи – раздражители. Игра с «Челси» для «Манчестера» – та самая история".