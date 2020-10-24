«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: гол Мюллера за 2.32.

«Бавария» играла матч Лиги чемпионов, но команда выглядит сейчас так, что говорить о каком-то отсутствии сил не приходится. Я думаю, что и экономить эти силы «Бавария» не будет. Где-то, может быть, и будет применена ротация в этом сезоне, но не сейчас. Ханс-Дитер Флик будет играть основным составом.



Довольно смешно ставить на гол Роберта Левандовского. Это очень дешево. Такой вариант играть не имеет особого смысла. Можно попробовать сыграть на гол Томаса Мюллера. Он в отличной форме. Думаю, он будет выйдет в основном составе. А платят за это достаточно щедро — 2.32. Искать какие-то варианты с исходом и тоталом тяжело. «Бавария» забивает много, разносит соперника любого, если этого хочет. И «Атлетико» Мадрид — тому лучший пример.



Так что гол Томаса Мюллера — это достаточно интересно, чтобы просто поиграть".