«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.05.

«Предлагаю здесь поставить на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.05. Во-первых, я не самого высокого мнения о защите «Спартака». Да и у «Краснодара» в этой линии возникают проблемы. Кайо, который часто там играет, по профилю не является защитником. Его пытаются переделать. И ошибки он совершает.



Обе команды на неделе совершали путешествия. Если «Краснодар» буквально до полного разряда батареек сражался с «Ренном», выстоял, удержав героическую ничью во Франции. То «Спартак» неосновным составом слетал в Красноярск и там проиграл. Получили травмы некоторые игроки. И есть определенная проблема у Доменико Тедеско с выбором состава на эту игру.



Думаю, что атака здесь будет сильнее обороны и с той, и с другой стороны. То, что они должны забивать обе, у меня сомнений не вызывает. Счет 3:2 в чью-то пользу выглядит вполне реальным. Ждем забитых мячей».