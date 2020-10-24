Хабиб — Гейджи, 24 октября: прогноз Виктора Набутова на бой UFC 254

Известный российский теле- и радиоведущий Виктор Набутов дал прогноз на бой Хабиб — Гейджи.
Ставка: победа Хабиба за 1.33.
«Не люблю слово «фаворит», но очевидно, что предпочтительнее спортсмен, у которого больше титулов. Поэтому Хабиб — фаворит. Есть ли у Гейджи шансы? Однозначно.
Встречаются два сверхпрофессионала, которые знакомы не первый год. Они изучили друг друга вдоль и поперек. Возможны ли сюрпризы? Наверное. В первую очередь тактические. Мне интересно посмотреть, как Гейджи борется. Насколько я знаю, у Гейджи серьезная борцовская подготовка, много лет занимался этим. Но парадокс в том, что многие победы одерживал как ударник. Мне интересно, что он может показать внизу. И при этом сам Хабиб многие победы одерживал в борьбе. Возможно, это не только наиболее серьезный соперник, но и очень неудобный.
Хабиб — сторонник гонять вес. За сутки он много сбрасывает и набирает. И с годами это дается тяжелее. Возможно, это как-то отразится. Гейджи в этом плане легче.
Будет здорово, если Хабиб продолжит свою чемпионскую серию. И, полагаю, он победит. Но если выиграет Гейджи, это будет интереснее для шоу".
- 24 октября 2020
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