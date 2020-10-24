Хабиб — Гэтжи, 24.10.2020: прогноз Александра Мостового на бой UFC 254

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи.

Ставка: победа Хабиба удушающим/болевым/сдачей за 2.70.

«Шансы есть у любого соперника, тем более в индивидуальном виде спорта. Конечно, я буду болеть и ставить на Хабиба, но ничего исключать нельзя. Если Гэтжи дошел до этого поединка — значит, он серьезный боец. Просто так его не поставили бы в октагон с россиянином. Тем более этот бой будет особенным: на трибунах не будут присутствовать болельщики. И трудно сказать, как это отразится на бойцах. Думаю, они оба прекрасно готовы.



Смерть отца отражается на любом человеке. Это не просто пережить. Но такие ситуации закаляют. После горя человек может пересмотреть некоторые вещи. Хабиб всегда был сильным бойцом и человеком. Так что если он выиграет, то наверняка посвятит победу отцу.



Не могу предположить, сколько продлится бой. Нужно понимать, что в нынешнее время весь спорт стал вдвойне непредсказуемым. Столько странных результатов во всех видах спорта. В Лиге чемпионов той же такие истории, которые невозможно объяснить.



Но фаворит все-таки Хабиб. И жду его победы в излюбленном стиле — удушающим приемом».