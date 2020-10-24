Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Хабиб — Гейджи: прогноз Николая Валуева на бой UFC 254 в Абу-Даби 24 октября

Хабиб — Гейджи: прогноз Николая Валуева на бой UFC 254 в Абу-Даби 24 октября
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи в рамках UFC 254.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.32.

«Джастин Гейджи встречается в Хабибом Нурмагомедовым – бой года, который давно ждали.

Уже ничего не может случиться экстраординарного, чтобы помешать этому поединку. Схватка двух стилей, двух великих бойцов, этого ждут все – борьба против ударной техники.

В недавнем бою Гейджи доказал, что его ударная техника может носить не спонтанный характер, как думали до этого. В бою с Фергюсоном он четко дал понять, что у него есть система. Эту систему он хочет применить против Хабиба Нурмагомедова. Получится это или нет, посмотрим по ходу поединка. Конечно же, Хабиб — очень опытный боец, который вряд ли даст возможность Гейджи доминировать в ринге. Тем не менее давайте посмотрим.

Я считаю, что фаворитом этого боя должен быть Нурмагомедов, но скажем честно, что он, как никогда, может быть близок к поражению. Победит сильнейший, я буду топить за Хабиба Нурмагомедова. Удачи!"

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020