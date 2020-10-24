Хабиб — Гейджи: прогноз Николая Валуева на бой UFC 254 в Абу-Даби 24 октября

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи в рамках UFC 254.
Ставка: победа Нурмагомедова за 1.32.
«Джастин Гейджи встречается в Хабибом Нурмагомедовым – бой года, который давно ждали.
Уже ничего не может случиться экстраординарного, чтобы помешать этому поединку. Схватка двух стилей, двух великих бойцов, этого ждут все – борьба против ударной техники.
В недавнем бою Гейджи доказал, что его ударная техника может носить не спонтанный характер, как думали до этого. В бою с Фергюсоном он четко дал понять, что у него есть система. Эту систему он хочет применить против Хабиба Нурмагомедова. Получится это или нет, посмотрим по ходу поединка. Конечно же, Хабиб — очень опытный боец, который вряд ли даст возможность Гейджи доминировать в ринге. Тем не менее давайте посмотрим.
Я считаю, что фаворитом этого боя должен быть Нурмагомедов, но скажем честно, что он, как никогда, может быть близок к поражению. Победит сильнейший, я буду топить за Хабиба Нурмагомедова. Удачи!"
- 24 октября 2020
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