Хабиб — Гэтжи: прогноз Вячеслава Василевского на бой UFC 254

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи.
Ставка: победа Хабиба в 3-4 раунде за 4.94.
«Хабиб победит, если не произойдет ничего сверхъестественного. Он будет поджимать, валить, не давать работать, не давать проводить удары в стойке. Если не заиграется, то шансов у Гэтжи не будет. Тогда, думаю, в третьем-четвертом раунде он его задушит. К этому времени Хабиб должен загонять соперника.
Но Гэтжи очень опасен. Если он попадет ударом, может запросто нокаутировать. Хабиб это и сам понимает, поэтому будет делать все аккуратно. Тактика должна быть такой же, как и в прошлых боях. Поджимать, держать пространство, не давать шансов и истощать соперника. Делать все, как всегда.
Эта тактика идеально подходит под Гэтжи. Но это не значит, что он простой соперник. Он очень опасен по сравнению с Дастином Порье или Тони Фергюсоном. Он может дать один удар и вырубить. Этого и надо остерегаться".
- 24 октября 2020
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