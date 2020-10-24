Хабиб — Гэтжи: прогноз тренера Конора Макгрегора на бой 24 октября 2020 года в ОАЭ
Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударной технике, поделился своими мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Бой состоится 24 октября.
Ставка: победа Гэтжи за 4.20.
«Если Гэтжи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник. Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведёт себя нерационально.
Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить. Я поставлю на Гэтжи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал Родди в видео, размещённом на его канале в YouTube.
Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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