Хабиб — Гэтжи: прогноз тренера Конора Макгрегора на бой 24 октября 2020 года в ОАЭ

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударной технике, поделился своими мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Бой состоится 24 октября.

Ставка: победа Гэтжи за 4.20.

«Если Гэтжи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник. Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведёт себя нерационально.

Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить. Я поставлю на Гэтжи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал Родди в видео, размещённом на его канале в YouTube.