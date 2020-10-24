Хабиб — Гейджи: прогноз Абдул-Азиза Абдулвахабова на бой UFC 254 в ОАЭ

Российский боец ММА Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился ожиданиями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит встретиться с американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Бой Хабиба и Гэтжи будет больше проходить в борьбе, это моё мнение. Хабиб затащит его в это и выиграет бой. Про раунд точно говорить не буду, но может завершиться досрочно в третьем или четвёртом раунде.



Что касается работы в стойке, то Хабиб рубился и с Макгрегором, он может работать в ударке, но будет делать то, что у него проходит. Ударка — это очень рискованно, но он идёт на риск и всё равно побеждает. По итогу будет, скорее всего, перевод в партер. Но бой может поменяться в один момент и от одного удара. Будем надеяться, что Хабиб выиграет в красивом и зрелищном бою.



Перед подготовкой к бою с Гэтжи я с Хабибом не общался, у нас с ним общий близкий друг — Тухугов. Зубайра рассказывал мне, что Хабиб идёт по плану, он готов и очень хорош. Никакие травмы не беспокоят».