Хабиб — Гейджи: прогноз Абдул-Азиза Абдулвахабова на бой UFC 254 в ОАЭ

Российский боец ММА Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился ожиданиями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит встретиться с американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.
Ставка: победа Хабиба за 1.32.
«Бой Хабиба и Гэтжи будет больше проходить в борьбе, это моё мнение. Хабиб затащит его в это и выиграет бой. Про раунд точно говорить не буду, но может завершиться досрочно в третьем или четвёртом раунде.
Что касается работы в стойке, то Хабиб рубился и с Макгрегором, он может работать в ударке, но будет делать то, что у него проходит. Ударка — это очень рискованно, но он идёт на риск и всё равно побеждает. По итогу будет, скорее всего, перевод в партер. Но бой может поменяться в один момент и от одного удара. Будем надеяться, что Хабиб выиграет в красивом и зрелищном бою.
Перед подготовкой к бою с Гэтжи я с Хабибом не общался, у нас с ним общий близкий друг — Тухугов. Зубайра рассказывал мне, что Хабиб идёт по плану, он готов и очень хорош. Никакие травмы не беспокоят».
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:07
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:15
-
20:05
-
20:03