Хабиб — Гейджи: прогноз Конора Макгрегора на бой UFC 254

Известный боец Конор Макгрегор дал прогноз на бой UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, который состоится 24 октября 2020 года в Абу-Даби. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.

Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.32.

«Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию. У Гейджи свой стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба.



Кроме того, Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гейджи попадёт, он его вырубит», — сказал Макгрегор.