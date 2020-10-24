Хабиб — Гейджи: прогноз Конора Макгрегора на бой UFC 254
Известный боец Конор Макгрегор дал прогноз на бой UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, который состоится 24 октября 2020 года в Абу-Даби. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.
Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.32.
«Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию. У Гейджи свой стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба.
Кроме того, Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гейджи попадёт, он его вырубит», — сказал Макгрегор.
Экспресс на UFC 254: Волков, Анкалаев и Хабиб сделают турнир триумфальным для России!
Россияне будут побеждать.
- 24 октября 2020
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