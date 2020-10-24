«Барселона» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура чемпионата Испании

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.61.

«Я вам должен сказать, что очень неудачно сложились матчи предыдущего тура для обеих команд, но ничего страшного, это всего первые поражения в чемпионате. И „Реал“, и „Барселона“ входят в группу лидеров. „Реал“ сыграл на один матч меньше остальных, а „Барса“ и вовсе на два.



В шестом туре „Барса“ проиграла „Хетафе“ на выезде 0:1, „Реал“ проиграл дома „Кадису“ 0:1. Конечно, в матче седьмого тура на „Камп Ноу“ выйдут команды, которые недовольны собой.



В каком-то смысле для „Барсы“ все смягчила игра в Лиге чемпионов — каталонцы выиграли у „Ференцвароша“ со счетом 5:1. Два мяча „Барса“ забила вдесятером, показав свою мощь.



Что касается „Реала“, то там налицо очевидный кризис. В среду Мадрид дома уступил „Шахтеру“ в Лиге чемпионов 2:3. Первый тайм „Реал“ проиграл и вовсе 0:3. Да, не было Серхио Рамоса, но играл ведь не резервный состав.



Из 13 последних матчей в чемпионате Испании между „Барсой“ и „Реалом“ — в десяти была зафиксирована ничья в первом тайме. Это не будет моей ставкой, но вдруг вам это будет интересно. Ставить на то, что „Барса“ проиграет дома очень опасно, потому что у каталонцев в последних 33 матчах было всего одно поражение на своем поле. 28 побед и четыре ничьи.



В предыдущем чемпионате Испании на „Камп Ноу“ была ничья 0:0, а в Мадриде „Реал“ выиграл 2:0. Посмотрим на гостевую статистику „Реала“ — в восьми матчах он идет без поражений. „Кадису“ то он проиграл дома, на выезде шесть побед и две ничьи.



Мы видели, как Зидан покидал поле опустошенным после поражения от „Шахтера“, но посмотрим, как при Зидане „Реал“ играл с „Барселоной“. В семи из девяти последних матчей „Реал“ „Барсе“ не проиграл — четыре победа Мадрида и три ничьи.



Если говорить о забитых мячах, то в восьми из девяти последних очных матчей на „Камп Ноу“ забивали обе команды. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.61».