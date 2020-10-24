«МЮ» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на центральный матч тура чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Челси».

Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.92.

«Можно сколько угодно говорить о еще не до конца набранной форме футболистов „МЮ“, однако столь невыразительные выступления лидеров команды, а особенно центрального защитника Магуайра, самого дорогого центрдефа в мире, не могут не тревожить поклонников легендарного клуба, давая почву для различных слухов и спекуляций.



У „Челси“ другая проблема. Клуб мощно провел трансферную кампанию накануне нового сезона, вложив в приобретение талантливых игроков немалые средства. Теперь перед Лэмпардом стоит задача поскорее интегрировать новичков в фирменную игру команды. Пока получается с трудом. Особенно после двух подряд ничьих со счетом 3:3 — с „Вест Бромвичем“ и „Саутгемптоном“.



Матч на „Олд Траффорд“ станет важнейшей проверкой для игроков и тренеров обеих команд. Проверка психологической и физической готовности. Какова же перспектива „МЮ“ и „Челси“? на этот вопрос и ответит матч шестого тура АПЛ.



Думаю, что футболисты „МЮ“ выйдут на поле родного стадиона с запредельной мотивацией. Это и станет их преимуществом. Ставлю на победу хозяев с форой (0) с коэффициентом 1.92».