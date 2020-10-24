«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч 6-го тура чемпионата Англии

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд».

Ставка: гол Салаха за 1.50.

«Во-первых, команда на неделе играла в Лиге чемпионов и там, кстати, сыграла всухую, что особо примечательно, учитывая, что соперником был „Аякс“, а в воротах „красных был Адриан. И “Ливерпуль» играл без Ван Дайка. Второй подряд «сухой» матч в таких обстоятельствах будет смотреться довольно странно, поэтому мне кажется, что даже не у самого результативного «Шеффилда» может что-то залететь из-за вот этих проблем действующего чемпиона.



«Шеффилд» ведь забил в последних двух матчах. И в том числе в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс», поэтому я бы не был столь уверен в «сухой» победе «Ливерпуля». Что касается уверенной победы «красных» в два-три мяча, то я бы тоже не был столь уверен в ней. Вспоминается матч против «Арсенала» и насколько удобной командой может быть «Шеффилд» для «красных».



Нужно сконцентрироваться на точечных событиях. И этим событием я выбрал гол Салаха. Во-первых, он не забил в Амстердаме. Это должно его дополнительно мотивировать. Во-вторых, он в хорошей голевой форме, в Амстердаме он заменился после часа игры. Ничего в плане физических кондиций ему не должно мешать. Ну и кроме того, не будем забывать, что Салах бьет пенальти. Сомневаюсь, что Милнер проведет на одной неделе уже второй матч от звонка до звонка, так что Салах подойдет к точке, если это понадобится. Мой прогноз — гол Салаха с коэффициентом 1.50".