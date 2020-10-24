Хабиб — Гейджи, 24.10.2020: прогноз спарринг-партнёра Нурмагомедова на бой UFC 254

Спарринг-партнёр чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Мовлид Хайбулаев поделился мыслями о сопернике россиянина Джастине Гэтжи, а также дал прогноз на их дуэль.
Ставка: победа Хабиба удушающим/болевым/сдачей за 2.70.
«У Гейджи ничего сверхъестественного нет. Единственное, что он умеет, — это расслаблять соперника, пропуская много ударов, а потом наносить встречный удар. Он пропускает, а потом навстречу наносит удар. Это его основная работа. Только на это он может надеяться в бою с Хабибом. В остальном я не вижу, чем он может удивить Хабиба и создать ему проблемы.
10–15 лет я ходил на вольную борьбу, но я не могу остановить Хабиба. Он может меня перевести тогда, когда этого захочет. С Гейджи не будет трудностей. Когда захочет, тогда и переведёт его в партер. Думаю, Джастин в плане борьбы даже слабее Дастина Порье.
Как завершится бой? Скоро увидим. Думаю, досрочно, все пять раундов не продлится. Удушающий. Так же, как он задушил предыдущих соперников».
- 24 октября 2020
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