Волков — Харрис, UFC 254: прогноз Ярослава Перканюка на бой 24 октября 2020 года

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Александр Волков — Уолт Харрис в рамках турнира UFC 254.

Ставка: ИТБ 0.5 тейкдауна Волкова за 1.75.

Волков обладает высоким бойцовским IQ. Он редко ввязывается в глупые или не выгодные для себя обмены ударами, а зачастую на максимум пользуется своими габаритами (рост 201 см и размаху рук 203 см), чтобы удерживать дистанцию. За счет джеба россиянин останавливает атаки соперников, при этом он не вкладывает всю силу в удары, а старается рассчитывать кардио на весь поединок. Где пока заметно проседает Волков, так это в борьбе, у него плохая защита от переводов и когда Александр оказывается на канвасе, сразу же начинает теряться и принимать странные решения.



Харрис – жесткий нокаутер. Все его 13 побед были добыты KO/TKO (нокаутом или техническим нокаутом). Он выходит в октагон только с одной задачей – вложить всю силу в удар и попасть. По этой причине Уолт опасен только в первом раунде, дальше он быстро выматывается и только принимает удары. Американец хоть и не самого идеального телосложения, но он выделяется взрывной скоростью, особенно боец опасен в клинче, так как из ниоткуда может нанести удар. Но Уолтер ничего не умеет в партере.



Харрис с первых секунд будет набегать на Волкова, выкидывать мощные удары и прижимать к сетке. В последних интервью Александр заявлял, что в этом бою подготовил для своих фанатов и соперников нечто новое. Я посмотрел фото и видео с его тренировок, поэтому с уверенностью могу заявить, что речь идет о борьбе. И в этом есть смысл, так как Харрису проводили тейкдауны и удерживали на канвасе все, кто этого хотел. Этот бой может пройти по двум сценариям, либо Харрис попадает и добывает досрочную победу, либо Волков сушит бой, удерживает дистанцию и выигрывает судейским решением.



Я уверен, что у Волкова будет множество шансов перевести Харриса в партер. Когда Уолт набегает, он ни о чем не думает, хочет только попасть и этим россиянину нужно будет воспользоваться. Поэтому предлагаю поставить на то, что в этом бою Волков проведет больше (0.5) тейкдаунов. Александр даже Блэйдсу проводил тейкдаун, когда тот доминировал и властвовал в партере".