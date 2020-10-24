Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты назвали ставки россиян на бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254

Эксперты назвали ставки россиян на бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254
Ставки / Прогнозы 0

Бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи на турнире UFC 254 начнётся сегодня, 24 октября, после 23:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

91% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу Хабиба, 8% — на Гэтжи, ещё 1% — на ничью.

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу Хабиба Нурмагомедова. На этот исход пришлось 78% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на досрочный успех россиянина (11%), на победу Гэтжи (8%), на победу Хабиба с 3 по 5 раунд (2%) и на то, что Нурмагомедов выиграет удушающим или болевым приемом (1%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 2.5 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех Хабиба с коэффициентом 1.26.

Хабиб делает людей богаче. Ставки на него беспроигрышны!
Только победа Хабиба над Конором принесла игроку на ставках 37,5 млн рублей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020