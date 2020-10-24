Эксперты назвали ставки россиян на бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254 начнётся сегодня, 24 октября, после 23:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



91% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу Хабиба, 8% — на Гэтжи, ещё 1% — на ничью.

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу Хабиба Нурмагомедова. На этот исход пришлось 78% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на досрочный успех россиянина (11%), на победу Гэтжи (8%), на победу Хабиба с 3 по 5 раунд (2%) и на то, что Нурмагомедов выиграет удушающим или болевым приемом (1%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 2.5 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех Хабиба с коэффициентом 1.26.