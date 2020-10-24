«Локомотив» — «Ротор»: прогноз Александра Бубнова на матч 12-го тура РПЛ в Москве
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ротор», который состоится 24 октября.
Ставка: победа «Локомотива» всухую за 2.06, точный счёт 2:0 в пользу «Локомотива» за 5.55.
«Конечно, в этом матче «Ротор» — явный аутсайдер, у Хацкевича возникли серьезные проблемы, вполне возможно, он скоро покинет команду. «Локомотив» играет дома, с приходом Зе Луиша появились варианты в атаке, но и так шансы команды Николича были бы значительно выше. Не вижу, за счёт чего волгоградцы тут могут зацепиться. Москвичи победят. И, скорее всего, не пропустят. С атакой у „Ротора“ сейчас большие проблемы. Мой прогноз — 2:0».
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