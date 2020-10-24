Хабиб — Гейджи, 24 октября: прогноз президента Союза ММА России на бой UFC 254

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин дал прогноз на бой Хабиб — Гейджи.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Жду хорошего и зрелищного боя. Но думаю, что победа за россиянином, за Хабибом. У него есть все шансы одержать победу. В процентном соотношении это где-то 90 на 10.

С точки зрения профессионализма могу сказать, что Гейджи – не тот спортсмен, который сможет даже противостоять Хабибу. Возможно, это дело случая, размен ударами. Но в плане психологическом, моральном и техническом Хабиб на три головы выше, сильнее и хладнокровнее. В этом дивизионе равных ему в мире нет. Когда появится такой спортсмен, который сможет ему противостоять, большой вопрос.



Посмотрим, как подготовился американец и какая у него будет тактика. Но постоянно находиться под напором и в защите очень сложно. Тактика у Хабиба не однообразная, а многосторонняя. Но в общей картине она выглядит так: он в каждом поединке досконально изучает противника и, имея огромный опыт и максимально развитые физические кондиции, будет переламывать его в том числе психологически. Когда ты выходишь против соперника, который действует таким образом, тебе с каждым разом становится все труднее.



Психологически Хабиб точно «задушит» Гейджи. Физически, может быть, забьет его в партере или задушит. Возможно, будет все пять раундов гонять его. Но я думаю, у Нурмагомедова будет много работы в партере, а в стойке контратаковать. Возможно, сделает болевой прием или закончит техническим нокаутом.



На два-три раунда Гейджи готов растянуть бой. Но дальше мы знаем, как Хабиб хорошо функционально подходит к бою. Он постоянно держит один темп. Он не закисает, не работает вторым номером. Так что, думаю, все произойдет в третьем раунде".