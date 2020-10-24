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Хабиб — Гэтжи: прогноз Вадима Финкельштейна на главный бой UFC 254 в Абу-Даби

Хабиб — Гэтжи: прогноз Вадима Финкельштейна на главный бой UFC 254 в Абу-Даби
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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Их поединок возглавит турнир UFC 254.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Хабиб, думаю, выиграет. Но Гэтжи — опасный соперник, ударник. Если Нурмагомедов сможет навязать ему свой стиль, как всегда это делает, то у Гэтжи шансов не много. Конечно, преимущество на стороне Хабиба. Борьба — его стиль. Не факт, что Джастин попадёт, стоит Хабибу подловить и перевести в партер, шансов у Гэтжи уже не будет.

Хабиб — чемпион. Это уже преимущество. Гэтжи говорил, что хорош в борьбе? До уровня борьбы Хабиба ему как до Луны. У Нурмагомедова иной стиль борьбы, нежели в Америке: замки, удушающие».

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