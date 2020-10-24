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Хабиб — Гэтжи, 24 октября: прогноз Альберта Туменова на бой UFC 254 в ОАЭ

Хабиб — Гэтжи, 24 октября: прогноз Альберта Туменова на бой UFC 254 в ОАЭ
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Российский боец ММА Альберт Туменов поделился ожиданиями от титульного боя соотечественника, Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит встретиться с американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Для Хабиба важно не давать пространства, чтобы Гэтжи постоянно двигался. Думаю, Нурмагомедову не стоит сразу бросаться в ноги. Конечно, он будет прижимать, давить, валить, обманывать ударами и проходить в ноги. Хабиб знает, что делать. Он физически очень сильный и за счёт этого переламывает бои.

Что касается Гэтжи, то он действует в стойке. Для него главное — не дать прижать себя к клетке. Но Хабиб — очень опытный боец, поэтому план Гэтжи не сработает. Если Хабиб в первых двух раундах сможет контролировать его в партере, то в 3-4-м раунде можно заканчивать досрочно. Если нет — всё равно выиграет решением судей».

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