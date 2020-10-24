UFC 254: во сколько начнётся прямой эфир, расписание боёв, ставки и коэффициенты

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.

Основной кард



Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Фил Хоус — Якоб Малкоун

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.



Предварительный кард



Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи

Стефан Струве — Тай Туйваса

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Да Юнь Чжун — Сэм Олви

? — Сергей Морозов

Лиана Джоджуа — Миранда Маверик

Кейси Кенни — Натаниэль Вуд

Жоэль Альварес — Александр Яковлев.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хабиб. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Шансы Гейджи аналитики оценили коэффициентом 3.50 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.



Поставить на то, что бой продлится все пять раундов, можно за 2.10 (44% вероятности). За 1.70 (56%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения четвёртого раунда.