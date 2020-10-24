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UFC 254: во сколько начнётся прямой эфир, расписание боёв, ставки и коэффициенты

UFC 254: во сколько начнётся прямой эфир, расписание боёв, ставки и коэффициенты
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24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Фил Хоус — Якоб Малкоун
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Предварительный кард

Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи
Стефан Струве — Тай Туйваса
Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов
Да Юнь Чжун — Сэм Олви
? — Сергей Морозов
Лиана Джоджуа — Миранда Маверик
Кейси Кенни — Натаниэль Вуд
Жоэль Альварес — Александр Яковлев.

По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хабиб. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Шансы Гейджи аналитики оценили коэффициентом 3.50 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.

Поставить на то, что бой продлится все пять раундов, можно за 2.10 (44% вероятности). За 1.70 (56%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения четвёртого раунда.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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