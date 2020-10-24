Хабиб — Гэтжи, UFC 254: прогноз Владимира Епифанцева на бой 24 октября 2020 года

Известный российский актёр Владимир Епифанцев поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
Ставка: победа Хабиба за 1.32.
«Для Хабиба это вроде новое испытание, не было у него такого разностороннего бойца. Не видел, как Гэтжи борется, он сконцентрировался на ударной технике. В этом он такой суровый, жесткий боец. Хабиб должен использовать тот факт, что Гэтжи легко пропускает удары, а у Хабиба удар довольно быстрый.
Мне кажется, нас всех ждёт сюрприз: Хабиб использует эту ожидаемость Гэтжи того, что будет борьба. Гэтжи будет его прессинговать к сетке, наделает кучу ошибок, желая удержаться в центре, а Хабиб в этот момент использует то, чего от него все так долго ждут, – он сможет забоксировать Гэтжи.
Он его не перебоксирует, но поймать может. Жду сюрприза. Интересен любой исход. Интересно, как отреагируют фанаты, как переживут в Дагестане, если Хабиб проиграет. Но не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Хабиб потерпел поражение".
- 24 октября 2020
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:02
-
19:00