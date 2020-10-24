Хабиб — Гэтжи, UFC 254: прогноз Владимира Епифанцева на бой 24 октября 2020 года

Известный российский актёр Владимир Епифанцев поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Для Хабиба это вроде новое испытание, не было у него такого разностороннего бойца. Не видел, как Гэтжи борется, он сконцентрировался на ударной технике. В этом он такой суровый, жесткий боец. Хабиб должен использовать тот факт, что Гэтжи легко пропускает удары, а у Хабиба удар довольно быстрый.

Мне кажется, нас всех ждёт сюрприз: Хабиб использует эту ожидаемость Гэтжи того, что будет борьба. Гэтжи будет его прессинговать к сетке, наделает кучу ошибок, желая удержаться в центре, а Хабиб в этот момент использует то, чего от него все так долго ждут, – он сможет забоксировать Гэтжи.

Он его не перебоксирует, но поймать может. Жду сюрприза. Интересен любой исход. Интересно, как отреагируют фанаты, как переживут в Дагестане, если Хабиб проиграет. Но не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Хабиб потерпел поражение".