«Амур» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Трактор».

Ставка: ничья за 3.82, итоговая победа «Амура» за 2.05.

«Эх, переоценили мы хабаровчан. А как было не переоценить после феерической победы над здоровым, могучим и разве что только чуть-чуть уставшим «Ак Барсом»? «Трактор» же, находясь точно в таких же условиях, подошёл к делу более прагматично и уже два очка на Дальнем Востоке набрал. А может набрать и ещё два, что позволит ему если не влезть нагло в первую четвёрку, то хотя бы пошуметь около её крыльца.



Есть только одно «но»: дважды подряд выиграть у одного и того же соперника крайне тяжело. Если это, конечно, не плей-офф, так плей-офф – это совсем другое соревнования с совсем другими законами, писаными и неписаными. Хотя, вроде, те же самые люди гоняют ту же самую шайбу. В регулярном чемпионате всё куда более размеренно и спокойно. Вот тут-то сложности и вырисовываются.



Но если эта чаша весов склоняется в сторону «Амура», то в сторону «Трактора» передавливает тот факт, что в текущем сезоне челябинцы уже выиграли у хабаровчан два матча из двух с общим соотношением заброшенных и пропущенных шайб 9:2. То есть, нынешний «Трактор», выражаясь языком героя из фильма «Приключения Электроника», знает, где у «Амура» кнопка.



Всё вышесказанное, густо замешанное вместе, даёт нам суровый замес и на льду. И, скорее всего, ничью в основное время. По окончании которой второе очко не мытьем, так катаньем возьмут хозяева».