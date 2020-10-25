«Арсенал» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Лестер».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.96, «Арсенал» не проиграет + обе забьют за 2.11.

«Арсенал» продолжает строиться, и за этим действительно интересно наблюдать. Артета явно знает, что делает, и то, что ему уже удалось сделать за неполный год работы, вызывает уважение. Сейчас у команды, по сути, новая центральная ось – в обороне и полузащите, и, кажется, и Габриэл, и Парти именно те, кого «канонирам» не хватало. Конечно, косяки случаются, и без них на первых порах не бывает (в Вене, например, «Арсенал» слишком много позволял «Рапиду»), но в целом команда на правильном пути.



Про «Лестер» хотелось бы сказать то же самое, но… В двух последних турах были поражения от «Вест Хэма» (0:3) и «Астон Виллы» (0:1), и в обоих случаях команда проваливала вторые таймы. Та же «Вилла» «лис» и перебегала, и переиграла. Так что проблемы у «Лестера» не только с игрой, но и с физикой. Была, конечно, в четверг победа над луганской «Зарёй», но вряд ли по ней можно делать какие-то выводы. Разве что Маддисон, Барнс и Ихеаначо забили, и это, конечно, плюс.



Месяц назад «Арсенал» переиграл на выезде «Лестер» 2:0 в матче Кубка, и команды играли практически в боевых составах. Думаю, примерно такое же соотношение сил будет и на этот раз. Не удивлюсь, правда, если «Лестер» что-нибудь впереди на этот раз сообразит".