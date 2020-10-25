«Кадис» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч или ничья за 1.75.
«В четверг «Вильярреал» знатно надругался над обороной турецкого «Сивваспора», отправив в ворота дебютанта групповой стадии Лиги Европы пять мячей. Однако хватит ли теперь у «подводников» сил обыграть в гостях «Кадис», который в прошлом матче выиграл в гостях у мадридского «Реала»? Не факт. Тем более, что у «подводников» масса потерь. В частности, точно не сыграют в Кадисе Дани Парехо, чей удар принес «Вильярреалу» победу в прошлом туре над «Валенсией», и Альберто Морено.
Да и под вопросом участие в игре ведущего форварда «подводников» Жерара Морено. Так что «Кадис» вполне может упереться, но все же ждать тут логично в первую очередь победы «Вильярреала». Или ничьей. Поставлю на то, что матч закончится или минимальной победой фаворита, или вничью».
- 25 октября 2020
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