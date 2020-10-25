«Саутгемптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Эвертон».
Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.95, «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за 2.40.
«При всем хорошем, что можно сказать про «Эвертон», карма все-таки должна настигнуть «ирисок». Поломать у соперников двух игроков, не получить за это должного наказания, а потом еще и избежать поражения благодаря некоему индивиду за монитором.
«Эвертон», набравшись уверенности в собственных силах, играл довольно смело с «Ливерпулем». У них многое получается, команда хорошо двигается и четко действует прежде всего при владении мячом.
Думаю, и в Саутгемптоне синие будут дерзить, и в принципе игра вполне может получиться на встречных курсах и довольно зрелищной.
«Святые» тоже хороши в этом сезоне. Перед более чем достойной ничьей 3:3 с «Челси» у них было две победы при качественной игре. Команда Хазенхюттля все такая же смелая, борзая, здорово прессингующая и регулярно создающая остроту у чужих ворот.
У хозяев все основные боевые единицы в строю. У гостей не будет Ришарлисона и Коулмана, а Хамес Родригес под вопросом».
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