«Саутгемптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Эвертон».



Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.95, «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за 2.40.

«При всем хорошем, что можно сказать про «Эвертон», карма все-таки должна настигнуть «ирисок». Поломать у соперников двух игроков, не получить за это должного наказания, а потом еще и избежать поражения благодаря некоему индивиду за монитором.



«Эвертон», набравшись уверенности в собственных силах, играл довольно смело с «Ливерпулем». У них многое получается, команда хорошо двигается и четко действует прежде всего при владении мячом.



Думаю, и в Саутгемптоне синие будут дерзить, и в принципе игра вполне может получиться на встречных курсах и довольно зрелищной.



«Святые» тоже хороши в этом сезоне. Перед более чем достойной ничьей 3:3 с «Челси» у них было две победы при качественной игре. Команда Хазенхюттля все такая же смелая, борзая, здорово прессингующая и регулярно создающая остроту у чужих ворот.



У хозяев все основные боевые единицы в строю. У гостей не будет Ришарлисона и Коулмана, а Хамес Родригес под вопросом».