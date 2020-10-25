Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Саутгемптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ

«Саутгемптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Эвертон».

Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.95, «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за 2.40.

«При всем хорошем, что можно сказать про «Эвертон», карма все-таки должна настигнуть «ирисок». Поломать у соперников двух игроков, не получить за это должного наказания, а потом еще и избежать поражения благодаря некоему индивиду за монитором.

«Эвертон», набравшись уверенности в собственных силах, играл довольно смело с «Ливерпулем». У них многое получается, команда хорошо двигается и четко действует прежде всего при владении мячом.

Думаю, и в Саутгемптоне синие будут дерзить, и в принципе игра вполне может получиться на встречных курсах и довольно зрелищной.

«Святые» тоже хороши в этом сезоне. Перед более чем достойной ничьей 3:3 с «Челси» у них было две победы при качественной игре. Команда Хазенхюттля все такая же смелая, борзая, здорово прессингующая и регулярно создающая остроту у чужих ворот.

У хозяев все основные боевые единицы в строю. У гостей не будет Ришарлисона и Коулмана, а Хамес Родригес под вопросом».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020