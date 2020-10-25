«Лион» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Монако».



Ставка: «Лион» не проиграет + обе забьют за 1.90.

«Привыкли видеть эти команды в еврокубках. Заканчивается еврокубковая неделя, но «Лион» и «Монако» отдыхали, потому что в еврокубках в этом сезоне не играют.



Важная игра для Руди Гарсии и Нико Ковача – встречаются соседи по турнирной таблице. «Лион» в прошлом туре наконец-то смог прервать свою безвыигрышную серию, которая составляла 5 матчей, обыграв «Страсбург» 3:2 в непростом матче.



Что касается «Монако», то команда Ковача не смогла победить, сыграла вничью, играя 70 минут в большинстве. Неожиданно, честно говоря. По игре «Монако» есть вопросы – команда в каждом туре пропускает и уже отстает от лидера чемпионата на 6 очков. Конечно, бороться за чемпионство нереально, когда есть «ПСЖ», но, тем не менее, «Монако» претендует на еврокубки.



В матчах с участием «Лиона» регулярно проходит ставка обе забьют – в 5 из 7 матчей такая ставка проходила на старте этого сезона. «Лион» не очень надежен в обороне, но при этом команда практически всегда забивает.



Что касается «Монако», то ставка обе забьют тоже в матчах с участием этой команды часто проходит – в 5 из 6 последних случаев. Мне кажется, что обе забьют хороший вариант для предстоящей встречи. Плюс я бы взял, что «Лион» не проиграет. «Лион» будет играть дома, думаю, что по силам команде Руди Гарсии не уступить в этой встрече. Мой прогноз – 1Х и обе забьют с коэффициентом 1.90. Мне кажется, что ставка обе забьют должна пройти, учитывая, что обе команды в атаке играют лучше, чем в обороне. Последний раз «Лион» проигрывал дома «Монако» в 2017 году, это происходит достаточно редко».