«Вулверхэмптон» -– «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.
«Волки» вроде бы просыпаются. Отсутствие еврокубков позволяет Нуну Санту спокойно выводить команду на должный уровень, и этот прогресс уже виден. После бездарной игры и поражения 0:4 от «Вест Хэма» последовали две победы, и оба раза команда выглядела достойно, профессионально. «Фулхэм» легко переиграла со своим любимым счетом 1:0 и сумасшедшему «Лидсу» связала руки, лишила козырей и обыграла с тем же счетом.
В принципе с «Ньюкаслом» должно быть полегче. В прошлом туре «сороки» бездарно выглядели в игре с «МЮ». Позволили манкунианцам нанести 28 ударов (14 в створ!). При этом не сказать, что соперник делал что-то из ряда вон выходящее – просто была полная дезорганизованность у «сорок», что в общем-то редкость для команды Стива Брюса.
Мне кажется, «волки» здесь сыграют так же профессионально и на классе добьются нужного результата. Как только «Ньюкасл» будет лезть на рожон, хозяева будут этим пользоваться".
- 25 октября 2020
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